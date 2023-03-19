أوزيروف: القارة الإفريقية قوة ناهضة تكتسب أهمية متزايدة في العالم الجديد

موسكو-سانا

أكد سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية أوليغ اوزيروف أن إفريقيا ستصبح في المستقبل المنظور قطباً قوياً على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن روسيا مستعدة لمساعدتها في هذه العملية.

وقال أوزيروف في كلمة خلال طاولة مستديرة بعنوان (الأمن غير المجزأ.. قدرات ومساهمة البرلمانيين) ضمن إطار الاجتماع البرلماني الدولي الثاني (روسيا.. إفريقيا) الذي افتتح أعماله في موسكو اليوم: إن القارة الإفريقية تمثل حاليا قوة ناهضة تكتسب أهمية متزايدة في العالم الجديد، موضحاً أنها تستعد لمرحلة جديدة تماما في تطورها تشمل عمليتين تسيران معا هما تعزيز السيادة الوطنية وتقوية الصلات التكاملية.

وأوضح اوزيروف أن موسكو ترى أن هاتين العمليتين تسهمان في تحويل إفريقيا إلى قطب قوي في الحلبة العالمية، مشددا على أن بلاده ستساعد إفريقيا في ذلك وترى في الدول الإفريقية صديقا مخلصا لها.

وتشارك في عمل الاجتماع وفود برلمانية رسمية من الدول الإفريقية ويهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني في ظروف تشكل العالم متعدد الاقطاب واعتماد مبادئ مشتركة لضمان الأمن وتطوير العلاقات في مجالات الاقتصاد والعلوم والتعليم.