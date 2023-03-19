وزير الشؤون الاجتماعية يبحث مع وزير الأوقاف الفلسطيني تداعيات الزلزال ودعم المتضررين

دمشق-سانا

بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين اليوم مع وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ حاتم البكري، والسفير الفلسطيني بدمشق الدكتور سمير الرفاعي تداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد، والحملة الوطنية التي أطلقها الشعب الفلسطيني بعنوان (أغيثوهم) لجمع التبرعات، لمساندة الشعب السوري، وتلبية احتياجاته في هذه الظروف.

وعبر سيف الدين عن شكره لمبادرة القيادة والشعب الفلسطيني التي تنم عن دافع وطني وأخلاقي تجاه سورية التي كانت الداعم الأكبر عبر التاريخ لقضايا الشعب الفلسطيني العادلة، واحتضنت أبناءه وأعطته كل امتيازات المواطنة على أراضيها، مؤكداً أن فلسطين ستبقى بوصلة سورية حتى استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه.

وأشار الوزير سيف الدين إلى أن آثار الحرب الإرهابية والحصار الظالم الذي تعرضت له سورية وكارثة الزلزال، فاقمت من تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب السوري.

من جهته بين الوزير البكري أن المبادرة الفلسطينية تأتي تعبيراً عن الوفاء، ووقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب سورية قيادةً وشعباً، والتي دعمت أبناء الشعب الفلسطيني واحتضنته على مر التاريخ، معرباً عن أمله بخروج سورية من هذه المحنة، وأن تعود قوية وتمارس دورها الريادي والمحوري على الساحتين العربية والإسلامية.

مهند سليمان

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