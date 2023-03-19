معلم من السويداء يتميز في مجال المعلوماتية ومبادرات التعليم

السويداء-سانا

يحمل المعلم خالد جمال أبو فخر من محافظة السويداء في سجله تميزاً في مجال المعلوماتية، ومبادرات هادفة لأنشطة متنوعة تضاف إلى محطات جمع فيها بين التدريس والعمل التربوي والنقابي على مدار أكثر من 20 عاماً.

المعلم أبو فخر الذي انطلق بمسيرته التعليمية منذ عام 2002 كمدرس للتربية الموسيقية في مدارس دمشق لمدة عشر سنوات، وجرى ترشيحه لمتابعة دبلوم تخصصي في حمص ثم تابع لاحقاً دراسته في تخصص جديد هو الدراسات الدولية والدبلوماسية والعلاقات الدولية في التعليم المفتوح، واتبع دورات تخصصية متعددة في البرمجة والمعلوماتية والجرافيك وتصميم مواقع الإنترنت والمجلات الالكترونية، ووظفها بأعمال ساهمت بخدمة المعلمين والشباب والطلاب.

وحسب أبو فخر فإن خبرته في المعلوماتية مكنته بناء على تكليف من مديرية تربية السويداء من إجراء دورات تخدم استخدام الحاسب لجميع أمناء سر المدارس ومن رغب من الجهاز الإداري والمعلمين ليقوم بعدها بتصميم برنامج أتمتة السجل العام لمدارس التعليم الأساسي والثانوي وتعميمه في مدارس المحافظة، الذي خفف الجهد والوقت في الحصول على المعلومات المتعلقة بالطلاب.

ولم يقتصر تميز أبو فخر على ما سبق فقط، بل أسهم مع فرع منظمة طلائع البعث ومديرية تربية دمشق بإحداث ناد للمعلوماتية قدم خلاله الدورات التدريبية للطلاب وزملائه وسكان حي الزاهرة بشكل تطوعي، كما درب عدداً من الطلاب في المعلوماتية نالوا المراكز الأولى على مستوى سورية بمسابقات الرواد.

وبين أبو فخر أنه نفذ العديد من المبادرات خلال مسيرة عمله، منها مساهمته بإحداث مركز للأنشطة الشبابية في قريته كفر اللحف بريف السويداء كأول ناد يضم 13 نشاطاً نوعياً رياضياً وفنياً وموسيقياً وتربوياً، إضافة لإقامة دورات تعليمية مجانية فيه، وكذلك تشكيله فرقة فنون شعبية في مدارس دمشق شاركت بنشاطات مع منظمة طلائع البعث وحققت نجاحاً وحضوراً.

ووفقاً لرئيس المكتب الفرعي لنقابة معلمي السويداء معضاد أبو حسون فإن المعلم أبو فخر يستحق كل التقدير والاحترام لتفانيه بعمله وتميزه بنشاطه ومبادراته، مبيناً أنه أثبت جدارته في تقديم رؤية واضحة لتطوير العمل.

وحظي المعلم أبو فخر الذي يشغل أيضاً عضوية الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بالتكريم من جهات عدة، تقديراً لعمله ومنها نقابة المعلمين واتحاد شبيبة الثورة ومنظمة طلائع البعث ومعرض الباسل للإبداع والاختراع والهلال الأحمر العربي السوري والاتحاد الرياضي العام وعدد من الفعاليات المحلية والمجتمعية.

عمر الطويل

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