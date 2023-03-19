قطاع البريد الصيني يسجل نمواً قوياً بالإيرادات خلال شهر شباط الماضي

بكين-سانا

أظهرت بيانات رسمية صينية اليوم أن قطاع البريد الصيني سجل نمواً قوياً في كل من الإيرادات، وحجم الطرود خلال شهر شباط الماضي.

وأوضحت بيانات الهيئة الوطنية للبريد التي نشرتها وكالة شينخوا اليوم أن “القطاع حقق إيرادات بقيمة 114.24 مليار يوان، ما يعادل 16.54 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي بزيادة 27.4 بالمئة على أساس سنوي”، مضيفة: إنه وخلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين ارتفعت إيرادات الأعمال لصناعة البريد بالصين بواقع 4.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 226.92 مليار يوان.

وأشارت البيانات إلى أن شركات خدمات التوصيل السريع الصينية تعاملت مع 9.18 مليارات طرد الشهر الماضي بزيادة سريعة على أساس سنوي بلغت 32.8 بالمئة، كما قفزت إيرادات أعمالها بنسبة 29.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 84.97 مليار يوان.

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