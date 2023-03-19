روسيا تطور قوارب سريعة لعمليات الإنزال والمهام الخاصة

موسكو-سانا

أعلنت شركة كلاشينكوف لصناعة الأسلحة الروسية إعدادها مشاريع تطوير وتعديل عدة نماذج من القوارب السريعة لقوات المهام الخاصة.

ونقل موقع (أرتي) عن رئيس الشركة آلان موشنيكوف قوله خلال فعاليات معرض إكسبوتكنوستراج-2023، الذي يقام حالياً في روسيا “تعمل كلاشينكوف على العديد من المشاريع لتطوير قوارب هجومية سريعة، كما تجري العديد من التعديلات على قوارب 16 كي بي، ليتم استخدامها كقوارب قتالية لعمليات الإنزال والمهام الخاصة وعمليات مكافحة الإرهاب ودعم الفرق العسكرية، ويمكن استخدامها في مهمات الإنقاذ والإسعاف الطبي.

ولفت إلى أن طول كل قارب 16 متراً وعرضه نحو 3.8 م، ومقدار إزاحته للمياه يعادل 22 طنا ً تقريباً، ويمكنه قطع مسافات تصل إلى 400 ميل بسرعة 42 عقدة بحرية، فضلاً عن أنه مسلح بأربعة رشاشات وقاذف قنابل من عيار 40 ملم وألغام مضادة للسفن والقوارب ومنظومات كورنيت الصاروخية.

يذكر أن سلاح البحرية في الجيش الروسي أعلن في عام 2021 أنه تسلّم نسخاً معدلة من هذه القوارب يمكن توجيهها والتحكّم بها عن بعد، إضافة إلى تطوير نسخ جديدة من هذه القوارب مجهزة بمكونات محلية الصنع بالكامل.

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