الهلال الأحمر يتسلم عند معبر البوكمال 350 طناً من المساعدات المقدمة من الحكومة العراقية

دير الزور-سانا

تسلم الهلال الأحمر العربي السوري عند معبر البوكمال-القائم الحدودي في دير الزور من الهلال الأحمر العراقي 350 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية المقدمة من الحكومة العراقية إلى المتضررين من الزلزال.

وقالت جمعية الهلال الأحمر العراقي في بيان: إنها أرسلت 350 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، من ضمنها 16 طنا من المواد الإسعافية والطبية تم نقلها عن طريق 31 شاحنة براً إلى سورية.

وأضافت الجمعية: “إن المساعدات تضمنت بطانيات وخيم إيواء ومواد غذائية ومواد طبية وإسعافية ومستلزمات نظافة شخصية ومنزلية “.

يذكر أن جمعية الهلال الاحمر العراقي أرسلت أكثر من 140 طناً من المساعدات الإنسانية منذ حدوث كارثة الزلزال الى سورية للتخفيف من معاناة المتضررين.

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