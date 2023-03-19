مصرع 4 أشخاص جراء زلزال ضرب سواحل الإكوادور

كيتو-سانا

لقي 4 أشخاص مصرعهم على الأقل جراء زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر ضرب سواحل الإكوادور اليوم.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الامريكية إن زلزالا بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر ضرب سواحل الإكوادور، وكان مركزه على بعد 59 كيلومترا من مدينة غواياكيل إحدى أكبر المدن في الإكوادور، وعلى عمق 80 كيلومترا.

وأشارت الهيئة إلى تسجيل هزات ارتدادية بلغت قوة إحداها 6.5 درجات غرب الإكوادور وعلى عمق 44 كيلومترا.

وذكرت وسل إعلام محلية أن ما لا يقل عن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم فيما تم تسجيل أضرار كبيرة في المباني والسيارات بسبب الزلزال .

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