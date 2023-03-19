أحزاب يمنية تطالب برفع الحصار الغربي عن سورية وخروج القوات الأجنبية المحتلة من أراضيها

صنعاء-سانا

طالبت أحزاب وقوى سياسية يمنية برفع الحصار الغربي المفروض على سورية وخروج كل القوات الأجنبية المحتلة من أراضيها، بما يمكن الدولة من استعادة موارد شعبها.

وقالت الأحزاب والقوى في برقية تضامنية وجهتها إلى اجتماع الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية في دورته الطارئة الـ 63، الذي انطلقت أعماله اليوم في دمشق: “نعبر عن اعتزاز وافتخار أحزابنا بهذا الاجتماع الطارئ للأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية الذي يكتسب أهمية بتوقيته ورمزية مكان انعقاده ونؤكد التضامن مع أخواتنا الأعزاء في سورية الحبيبة ووقوفنا مع قضيتها الوطنية العادلة وكل قضايا أمتنا، وعلى رأسها قضيتها المركزية فلسطين المحتلة الأبية العزيزة على قلوبنا جميعاً”.

وأشارت إلى أن انعقاد الاجتماع في دمشق يؤكد أن الأحزاب السياسية المختلفة في أمتنا العربية متوحدة وملتفة حول الثوابت الوطنية والقومية وفي مقدمتها رفض الخضوع والاستسلام لقوى الاستكبار العالمي ومخططات الصهيونية العالمية.

وجددت الأحزاب والقوى في برقيتها تعازيها لسورية بضحايا الزلزال المدمر الذي خلف الآلاف من الشهداء والجرحى والمتضررين، وعبرت عن التزامها بالموقف الأخوي والمساند لسورية ورفضها وإدانتها للحرب الإرهابية الجائرة والحصار الظالم على شعبها الأبي المقاوم.

وأكدت الأحزاب والقوى تمسكها بسيادة واستقلال الدول العربية والرفض القاطع للتدخل الهدام في شؤونها الداخلية وتمسكها بتعزيز العلاقات العربية – العربية المبنية على الأخوة والمصالح المشتركة لأقطار أمتنا العربية والمصلحة الواحدة لشعوبها.

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