معرض لمنتجات خريجي دورة الحرف التراثية التقليدية اليدوية الأولى في خان أسعد باشا العظم

دمشق-سانا

انطلقت اليوم في خان أسعد باشا العظم بدمشق القديمة فعاليات معرض منتجات خريجي الدورة الأولى في الحرف التراثية التقليدية اليدوية، وعدد من الحرفيين المتميزين الذي تقيمه الجمعية الحرفية للمنتجات الشرقية بدمشق بالتعاون مع وزارة الصناعة.

ويضم المعرض منتجات تراثية وحرفية تقليدية في عدد من المنتجات الحرفية اليدوية التراثية والشرقية منها الخيط العربي والسجاد اليدوي والزجاج المعشق والمعتق والمينا والنحاسيات والثريات والبروكار والموازييك والعديد من المشغولات الخشبية وغيرها.

وزير الصناعة زياد صباغ أوضح أن إقامة هذا المعرض لخريجي دورة الحرف التراثية التقليدية اليدوية يؤكد استمرار وزارة الصناعة ورعايتها ودعمها للحرف التراثية التي نعمل للحفاظ عليها وحمايتها من العابثين كونها تمثل الهوية الوطنية والتاريخ السوري.

وذكر الوزير صباغ أنه تم تخريج 60 طالباً وطالبة في هذه الدورة من خريجي الجامعات والمعاهد السورية، مبيناً أنه ستنطلق الدورة الثانية بعد عيد الفطر لتدريب وتخريج متدربين على الحرف التراثية بالتعاون مع الجمعية الحرفية للمنتجات الشرقية بدمشق ومدربيها الذين يقدمون التدريب بالمجان.

رئيس مجلس أمناء مؤسسة وثيقة وطن الدكتورة بثينة شعبان أكدت أهمية هذا المعرض الذي يقدم مجموعة من المنتجات التي تشكل هوية سورية وتراثها وتاريخها، لافتة إلى الجهود المبذولة من قبل المدربين الذين دربوا طلاب هذه الدورة مجاناً على مدى ثلاثة أشهر حرصاً منهم على صون هذه الحرف والحفاظ عليها كي لا تموت ويضمنوا استمراريتها للأجيال القادمة.

وقالت الدكتورة شعبان: “نحن في مؤسسة وثيقة وطن نؤرخ ونوثق لمثل هذه المهن وغيرها انطلاقاً من الحرص على الانتماء والهوية لأن عدونا يحاول أن يزور هويتنا ويسجلها باسمه”، مشيرة إلى التكامل بين هؤلاء الحرفيين الذين يصنعون هوية سورية وبين مؤسسة وثيقة وطن التي توثق هذه الهوية لتتركها أمانة للأجيال القادمة.

رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة اعتبر أن إقامة هذا المعرض لخريجي الحرف التراثية يأتي تنفيذاً لسياسة ومهام الاتحاد العام للحرفيين لتدريب وتطوير قدرات الحرفيين، وتأهيل الكوادر المتدربة للحفاظ على التراث المادي والحرف التقليدية من الانقراض.

وأشار إلى السعي من خلال هذا المعرض لتسويق منتجات خريجي هذه الدورة وتعريف الزوار بها، إضافة إلى ما يعمل عليه الاتحاد لتسويق منتجات الحرفيين في الأسواق الخارجية بمختلف الوسائل والسبل المتاحة عبر إيجاد منافذ تسويقية كالبيوت التجارية السورية في الدول الشقيقة والصديقة.

وتم في نهاية الافتتاح توزيع شهادات تخرج لعدد من المتدربين.

وشارك في افتتاح المعرض وزير السياحة محمد رامي مرتيني ووزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح ومحافظ دمشق محمد طارق كريشاتي وعدد من معاوني الوزراء، ومديرون مركزيون في وزارات الصناعة والسياحة والثقافة وأعضاء مجلس الاتحاد العام للحرفيين.

أحمد سليمان

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