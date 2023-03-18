تكريم أمهات من ذوات الإعاقة وأمهات يرعين أبناء من ذوي الإعاقة بالسويداء

السويداء-سانا

كرم فرع الجمعية السورية للمعوقين جسدياً بالسويداء اليوم 23 من أمهات ذوات إعاقة وأمهات يرعين أبناء من ذوي الإعاقة، وذلك بمناسبة عيد الأم.

وجرى خلال التكريم الذي استضافه مقر الجمعية تقديم لوحة فنية مسرحية عن دور الأم في المجتمع، وفقرات غنائية وشعرية من وحي المناسبة.

وأشار رئيس اللجنة الإدارية لفرع الجمعية نزار شجاع في تصريح لمراسل سانا إلى أن التكريم يأتي تقديراً لدور الأمهات اللواتي يرعين أبناء من ذوي الإعاقة، مبيناً أنه يندرج ضمن خطة فرع الجمعية لتكريم 75 أما في إطار هذه المناسبة، سواء بمقر الجمعية أو من خلال زيارة منازلهن.

وأعربت عدد من المكرمات عن شكرهن وتقديرهن للجمعية لهذه المبادرة، التي تعزز قيم المحبة في المجتمع، وتبرز مكانة الأم في الحياة وقيامها بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها.

وتأسس فرع الجمعية السورية للمعوقين جسديا بالسويداء عام 1997، ويهدف إلى دمج المعوق بالمجتمع، وتوفير العديد من المستلزمات له مجاناً.

عمر الطويل

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