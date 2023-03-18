مؤسسة مياه حماة تنفذ عدة مشاريع في مناطق مختلفة بالمحافظة

حماة-سانا

أنهت الكوادر الفنية والعاملة في مؤسسة مياه حماة تنفيذ عدد من المشاريع في مناطق مختلفة بالمحافظة.

وأوضح مدير عام المؤسسة الدكتور مطيع عبشي لمراسلة سانا أنه تم الانتهاء من تنفيذ خزان أرضي رئيسي في منطقة الغاب بسعة 2000 متر مكعب، وخزان في شطحة، والانتهاء من تجهيز مشروع الجريفات المغذي لمدينة مصياف، وذلك من خلال تجهيز أربع آبار وتركيب مضخات تغذية للمدينة، كما تم تجهيز عشر آبار في مدينة حماة وريفها، ويتم العمل على تأمين التغذية الكهربائية لها، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكة مياه تقسيس ووضعها بالخدمة.

أما عن الأعمال التي هي قيد التنفيذ فبين عبشي أنه تم البدء بمشروع استبدال تجهيزات بسيرين، وتنفيذ مشروع عوج الجديد، وتتم هذه الأعمال بدعم بعض الجهات المانحة، حيث تتجاوز التكلفة الإجمالية 10 مليارات ليرة سورية، لافتاً إلى أن المؤسسة تقوم حاليا بإعداد الدراسات الفنية لتنفيذ خطوط داعمة في مدينة مصياف، وتنفيذ خزانات أرضية في الغاب بدل الخزانات التي تضررت بالزلزال.

سهاد حسن

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