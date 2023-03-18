إحباط محاولة تفجير سيارة مفخخة وسط طهران

طهران-سانا

أحبطت قوى الأمن الإيرانية اليوم محاولة تفجير سيارة مفخخة وسط العاصمة الإيرانية طهران.

وذكر التلفزيون الإيراني أن قوات الأمن الايرانية أبطلت مفعول عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة تعود لأحد المدنيين في شارع بهشتي وسط طهران، بعد أن لاحظ صاحبها وجود طرد مشبوه في أسفل سيارته الخاصة، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية بينت أن صاحب السيارة ليست لديه أي مسؤولية تنفيذية مهمة في الأجهزة الحكومية، ويبدو أن هناك دوافع شخصية وراء ما حدث.

وكان رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في إيران كلفوا الأجهزة المعنية في الثاني من تشرين الأول الماضي بفرض الأمن والاستقرار في البلاد، ومواجهة الفوضى والشغب والحفاظ على الأمن العام.

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