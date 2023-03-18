مصرع ثمانية أشخاص إثر انقلاب حافلة وسط العراق

بغداد-سانا

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم إثر انقلاب حافلة ركاب وسط العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن مديرية المرور العامة في المحافظة قولها في بيان اليوم إن “حادث انقلاب حافلة ركاب في قضاء الصويرة في واسط أسفر عن مصرع ثمانية ركاب من بينهم أطفال”، مشيرةً إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن سبب الحادث هو السرعة الشديدة وفقدان السيطرة على الحافلة.

ودعت مديرية المرور سائقي المركبات والحافلات إلى الالتزام بالسرعة المحددة وتعليمات قانون المرور لتجنب وقوع الحوادث المؤسفة.

وكان 9 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح في الخامس والعشرين من تشرين الثاني الماضي جراء حادث سير وقع في محافظة ميسان جنوب العراق.

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