حوار مع الفنان إحسان عنتابي ضمن احتفالية (الحب ليس كلمة) بنسخته الثالثة

دمشق-سانا

أقيمت مساء اليوم ندوة حوارية مع الفنان التشكيلي إحسان عنتابي ضمن احتفالية (الحب ليس كلمة) بنسخته الثالثة، وذلك في غاليري مصطفى علي.

الندوة التي أدارها الناقد سعد القاسم تحدث فيها الفنان عنتابي عن تجربته الفنية منذ بداياته، والمراحل التي مر بها، وعرض من خلالها أفكاره حول الفن والتدريس، ورحلته الأكاديمية طالباً ومن ثم أستاذاً وإدارياً.

وتطرق عدد من الحضور لقصص وذكريات جمعتهم مع الفنان المحتفى به، والتي أظهرت دوره الكبير في إغناء وعي وفكر وتوجه طلابه خلال سنوات عطائه الطويلة، ونيله جائزة الدولة التقديرية وهي أعلى جائزة تقدم في مجال الثقافة.

الفنان الدكتور عنتابي أوضح في تصريح لسانا الثقافية أن الفن علاقة روحية بين الإنسان والمجتمع، وهو موضوع تاريخي متعلق ببناء الإنسان، بدءاً من تاريخ الفن والحضارات وانتهاءً بالعصر الحديث.

ولفت عنتابي إلى أن كل حوار بين المثقفين يرتبط بخصائص العصر الذي يثار فيه، لأن طبيعة الإنسان تتطور مع الزمن، والفنان بطبيعته ابن عصره وتأتي تجربته كمزيج ما بين ثقافة الزمن الذي ينتمي له وسماته الفكرية الفردية.

بدوره رأى النحات مصطفى علي أن الندوة فرصة للتعرف على شخصية الفنان عنتابي كمعلم لديه قوه تعبيرية مميزة.

يذكر أن الاحتفالية انطلقت بالأمس من خلال معرض فني في غاليري مصطفى علي شارك فيه عدد من الفنانين التشكيليين المخضرمين.

مريم أحمد

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