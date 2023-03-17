الخارجية الإيرانية: موقف البرلمان الأوروبي بشأن حالات التسمم في المدارس الإيرانية مؤسف

طهران-سانا

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية موقف البرلمان الأوروبي من قضية حالات التسمم ببعض المدارس في إيران بأنه مثير للدهشة والأسف.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في تصريح اليوم: “بينما تتابع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجدية قضية التسمم في المدارس الإيرانية على أعلى المستويات بالبلاد، وتواصل فرق وزارة الصحة المتخصصة تحقيقاتها الميدانية والعلمية بجدية، يعتبر صدور قرار من البرلمان الأوروبي وتكرار اتهامات واهية ولا أساس لها من الصحة ضد إيران مدعاة للدهشة والأسف”.

وأضاف كنعاني: إن “النتائج الأولية للسلطات القضائية الإيرانية تشير إلى التعرف على بعض مرتكبي هذه الجريمة، وفي الحقيقة فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي التي يجب أن تكون المشتكي والمدعي في هذه القضية المشبوهة وغير الإنسانية”.

وأشار إلى أنه “من المخجل أن يقوم البعض بجعل سلوكيات عملاء وتابعين في هذه الجريمة كأداة لتشويه الصورة وإثارة الأجواء ضد إيران، واستخدامها كملف جديد لمواصلة عداواتهم معها” وقال: “للأسف أصبح البرلمان الأوروبي مكانا لهذه الشخصيات المشبوهة والمتطرفة لنشر الكراهية ضد الشعب الإيراني ومشروع الإيرانوفوبيا”.

وأوضح كنعاني أنه في قضية المدارس أدان كبار المسؤولين الإيرانيين بشدة هذا العمل اللاإنساني، وأصدروا الأوامر بإجراء تحقيق كامل حوله وطالبوا بالعثور على مرتكبيه ومعاقبتهم، مشدداً على أن إيران ستبذل قصارى جهدها لمتابعة الأحداث بغض النظر عن أي ضغوط، ولن تتوانى عن أي جهود للكشف عن الجناة والمدبرين لهذه الحوادث الإجرامية وتقديمهم للعدالة.

وأكد كنعاني أنه في ضوء السلوك الأخير للبرلمان الأوروبي لن يكون مستغرباً أنه إذا تم الكشف عن المجرمين المتورطين في هذه الجريمة ومعاقبتهم سيقف البرلمان الأوروبي مرة أخرى باسم حقوق الإنسان للدفاع عن هؤلاء المجرمين والمطالبة بعدم معاقبتهم.

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