سارة أبو عساف يافعة من السويداء ترسم الواقع بشغف الفن

السويداء-سانا

بشغف الفن وحب الحياة ترسم اليافعة سارة ياسر أبو عساف من مدينة شهبا بالسويداء تفاصيل الواقع، ضمن تجربة صاعدة تعكس فيها موهبتها التي لازمتها منذ أيام طفولتها.

سارة 16 عاماً قالت خلال حديثها لسانا الشبابية: “إنها بدأت الرسم بعمر عشر سنوات، وجراء تشجيع أسرتها لها انضمت إلى مرسم قبل عامين ساعدها التدريب فيه على تطوير مستواها، وصولاً للمشاركة بأحد المعارض الأمر الذي أعطاها حافزاً للرسم بشكل أكبر”.

جمع الرسم بين قلم الرصاص وتقنية الفحم وصولاً إلى الألوان الزيتية هذا ما يبرز في لوحات سارة المنجزة والتي تركز في قسم كبير منها على الطبيعة الصامتة والوجوه الإنسانية، مع محاولتها كما ذكرت الغوص خلال الفترة القادمة برسومات أكثر عمقاً.

سارة التي تجد بالرسم وسيلة للتعبير عن ذاتها وطرح أفكارها تطمح دائماً لتطوير مستواها والوصول إلى مرحلة متقدمة كفنانة مشهورة تماشياً مع رغبتها بدراسة الطب كونها متفوقة دراسياً.

وحسب والدة سارة حنان دنون فإن ابنتها متميزة منذ صغرها وتوجد جوانب إبداعية في رسوماتها، كما تملك موهبة في تصنيع صناديق خشبية، إضافة لتصميم أشكال فنية من الورق.

وسارة وفقاً للفنان التشكيلي عماد النداف من المواهب المتميزة والملتزمة بالتدريب ضمن مرسمه ولديها شغف كبير بالرسم، وتصيغ الأشكال بجرأة عالية وتدربت على مختلف التقنيات والكثير من الخامات بأسلوبها الواقعي أكاديمياً، كما درست بعض اللوحات العالمية بالألوان الزيتية وأجادت بخبرتها استخدام هذه الألوان.

وأوضح أن سارة فنانة واعدة تمتاز بدقة في رسم الأشكال الواقعية وثقة مطلقة بلمستها الخاصة وجرأة في خطوطها وطريقة تظليلها، لافتاً إلى أن موهبتها تتيح لها دخول الفن من أوسع أبوابه كمشروع لفنانة معروفة مستقبلاً.

عمر الطويل

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