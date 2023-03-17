الربيع في منطقة الشيخ بدر بطرطوس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
بوغدانوف والجعفري يبحثان سبل تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الأسد
2023-03-17
بمشاركة سورية انطلاق فعاليات مهرجان بغداد الدولي للزهور
2023-03-17
مباحثات سورية بيلاروسية حول التحضير لمعسكرات الأطفال السوريين في بيلاروس
2023-03-17
سفير سورية في الإمارات يفتتح معرضاً فنياً يضيء على كارثة الزلزال
2023-03-16
لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية: زيارة الرئيس الأسد إلى موسكو تعكس متانة العلاقات والتنسيق بين سورية وروسيا
2023-03-16
عزيزي: زيارة الرئيس الأسد إلى روسيا ستشكل مصدر تغييرات مهمة في المنطقة
2023-03-16
الكرملين: الرئيسان بوتين والأسد أجريا محادثات جوهرية للغاية
2023-03-16
محليات
غداً… اجتماع الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية الطارئ في دمشق
2023-03-17
منارة شهبا المجتمعية في السويداء تطلق مكتبة إلكترونية
2023-03-17
غمر عدة منازل بالمياه على ضفتي نهر الخابور بالحسكة جراء ارتفاع منسوبه
2023-03-17
تركيب 317 خطاً هاتفياً وتخصيص 167 بوابة إنترنت في القنيطرة
2023-03-17
(تشخيص وعلاج الأمراض المتداخلة) في اليوم العلمي العصبي العيني بجامعة حماة
2023-03-17
كرم الباروكي موهبة شابة بالعزف على آلة الكمان
2023-03-17
الحرارة إلى ارتفاع وأمطار متوقعة فوق معظم المناطق
2023-03-17
رياضة
يوفنتوس الإيطالي يفوز على فرايبورغ الألماني بثنائية في الدوري الأوروبي
2023-03-17
مانشستر يونايتد الإنكليزي يفوز على ريا ل بيتيس الإسباني في الدوري الأوروبي
2023-03-16
المدير الفني لمنتخبنا الأول بكرة القدم يعلن القائمة التي ستخوض وديتي تايلاند والبحرين
2023-03-16
إعادة انتخاب إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم
2023-03-16
ريال مدريد يؤكد انتصاره على ليفربول في دوري الأبطال
2023-03-16
برونزيتان جديدتان لسورية في بطولة العراق الدولية لكرة الطاولة
2023-03-16
نابولي يمدد عقد السلوفاكي لوبوتكا حتى صيف 2027
2023-03-15
اقتصاد
ارتفاع مؤشر بورصة موسكو
2023-03-17
ارتفاع الأسهم الأوروبية
2023-03-17
التجارة الداخلية: السورية للتجارة ستدعم مزارعي الفول والبازلاء بالصناديق والنقل المجاني للمحاصيل
2023-03-17
ارتفاع أسعار الذهب
2023-03-17
افتتاح معرض للأشغال اليدوية في صالة الخانجي بحلب
2023-03-16
بمشاركة 85 سيدة وشابة انطلاق معرض وبازار (إبداع 11) في سفير حمص
2023-03-16
البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة
2023-03-16
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الرئيس الأسد: الحرب على سورية أثبتت أن الغرب لن يتغير وكل ما يفعله يتناقض مع مبادئه الإنسانية المزيفة
قافلة مساعدات من داغستان الروسية تصل مركز الإيواء في المدينة الرياضية باللاذقية
الحرارة إلى ارتفاع وأمطار متوقعة فوق معظم المناطق
مجلس الشعب يقر مشروع قانون حل الشركة السورية لتوزيع المطبوعات
الرئيس الأسد لقناة روسيا اليوم: أمريكا أكبر دولة مارقة في العالم
الوزير مخلوف يبحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة تطورات الاستجابة لتداعيات الزلزال
الرئيس الأسد في مقابلة مع سبوتنيك: زيارتي لموسكو ستمهد لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين – فيديو
مجلس الوزراء: معلمو سورية جنود في مسيرة بناء العلم والحفاظ على الثقافة والانتماء
الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لهطل الأمطار فوق المناطق الساحلية والجزيرة
العماد عباس يبحث مع شويغو التعاون العسكري بين سورية وروسيا
الربيع في منطقة الشيخ بدر بطرطوس
2023-03-17
تصوير: سماهر سلوم
الربيع في منطقة الشيخ بدر بطرطوس
2023-03-17
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