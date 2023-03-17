بوغدانوف والجعفري يبحثان سبل تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الأسد

موسكو-سانا

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع سفير سورية في روسيا الدكتور بشار الجعفري تنفيذ المهام التي تم تحديدها خلال مباحثات السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو قبل يومين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم: “تم خلال اللقاء بين بوغدانوف والجعفري بحث سبل تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية العربية السورية السيد الرئيس بشار الأسد إلى موسكو، بشأن تعزيز التعاون الروسي السوري متعدد الجوانب”.

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