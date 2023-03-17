افتتاح معرض للأشغال اليدوية في صالة الخانجي بحلب

حلب-سانا

افتتح اليوم معرض الأشغال اليدوية الذي يقام بالتعاون بين مديرية التراث اللامادي في وزارة الثقافة ومديرية الثقافة بحلب في صالة الخانجي.

وتضمن المعرض مشغولات يدوية متنوعة ومأكولات شعبية لسيدات حلبيات، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وبين مدير الثقافة جابر الساجور في تصريح لمراسلة سانا أن المعرض يضم عددا كبيرا من الصناعات اليدوية التي تركز على التراث السوري العريق، حيث امتزجت روح الأصالة بأيد حلبية سورية ماهرة مع الحداثة.

وأكد الساجور أن هدف المعرض هو صقل المواهب وتحقيق موارد اقتصادية للأسرة السورية، بالإضافة إلى اكتساب مهارات مشتركة من محافظات أخرى، وتشجيع عودة اليد الخبيرة إلى العمل بعد أن طغت عليها الآلة.

وأشارت منظمة المعرض سلافة مفتي إلى أن المعرض شاركت فيه مجموعة من السيدات من كل الأعمار، قدمن أعمالاً يدوية وحرفية من ايتامين واكسسوارات، وجاء ليكون متنفساً لهن بعد حادثة الزلزال لتسويق منتجاتهن بما يلبي حاجة المستهلك، ويحقق لهن مورداً مادياً.

وأوضحت لجين مرشو طالبة جامعية أنها تشارك للمرة الأولى في المعارض، وقدمت أعمالاً يدوية متنوعة من ميداليات واكسسوارات وقبعات وورود من الكروشيه، ووجدت فيه مكاناً لتسويق منتجاتها.

وبينت بانة الشب خريجة معهد فنون أنها بدأت مشروعها منذ سنتين بتغليف الهدايا، ثم عملت على تطويره بأفكار جديدة، حيث تعتمد في صناعتها على الخيش والفخار والخشب.

وأشارت نضال رجب معلمة لغة انكليزية إلى أنها وجدت في الخياطة والتفصيل متنفساً لها، فعملت على تفصيل الأزياء وكمالياتها من ياقات وبروشات وحقائب، موضحة أن مشاركتها في هذا المعرض لتقوم بنشر أعمالها وأفكارها بشكل مباشر مع الزبون.

آلاء الشهابي

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