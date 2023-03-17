سفير سورية في الإمارات يفتتح معرضاً فنياً يضيء على كارثة الزلزال

أبو ظبي-سانا

افتتح سفير سورية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور غسان عباس معرضاً فنياً فردياً للفنان السوري أيمن فضة رضوان يُضيء على كارثة الزلزال الذي تعرضت له سورية مؤخراً.

ويضم المعرض الفني الذي أقيم بعنوان “وجوه” ويستمر لغاية العشرين من الشهر المقبل 27 لوحة فنية زيتية.

ولفت الفنان رضوان في تصريح اليوم إلى أنه كان يعمل قبل الزلزال على هذا المعرض مع غاليري سلوى زيدان، ومن ثم أراد أن يرسل رسالة من خلال تخصيص جزء من ريع المعرض للمتضررين من الزلزال مؤكداً استعداده للتبرع ببعض لوحاته لنفس الغرض هو ومجموعة من الفنانين التشكيليين الذي ينسقون مع رئيس البعثة السفير عباس لهذا الغرض.

حضر الافتتاح الرسمي للمعرض مجموعة من السفراء والدبلوماسيين من السفارات الشقيقة والصديقة والشخصيات الفنية المعروفة وغيرهم من المهتمين بالفن وبدعم الجهود الإنسانية والإغاثية.

يشار إلى أن الفنان رضوان من مواليد مدينة السويداء، ويعتبر أحد أغزر فناني جيله في الإنتاج والعرض حيث أقام العديد من المعارض الفردية إلى جانب مشاركاته في المعارض الجماعية.

كما يمتاز الفنان رضوان بقدرته على الرسم بسرعة قياسية حيث سبق أن رسم لوحات معرض كامل في يوم واحد، وأعاد التجربة في أماكن عديدة، وتحاول السفارة التنسيق مع موسوعة غينيس في هذا الشأن.

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