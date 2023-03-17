الاتحاد الوطني لطلبة سورية بمصر يشارك في فعاليات الطلبة الوافدين الخامس

القاهرة-سانا

جدد الطلبة السوريون الدارسون في القاهرة اليوم التأكيد على وقوفهم إلى جانب وطنهم وتضامنهم معه في حربه ضد الإرهاب والتفافهم حول قيادته الحكيمة.

وشدد الطلبة خلال مشاركتهم باسم الاتحاد الوطني لطلبة سورية فرع مصرفي فعاليات الطلبة الوافدين الخامس الذي انعقد بمقر كلية الهندسة في جامعة القاهرة اليوم بحضور ممثلي الاتحاد الوطني عبد الحكم العمار وقيس قدور على ضرورة رفع الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب الظالمة المفروضة على سورية.

وافتتح الطلبة عروضهم بفقرات فنية متنوعة إضافة إلى عرض بعض الأزياء والتحف والصور التي تشير إلى الثقافة السورية وحضارتها.

من جانبه قدم قدور الشكر للجانب المصري وألقى قصيدة في حب سورية وأخرى تعبر عن الشكر والامتنان لمصر شعبا وحكومة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency