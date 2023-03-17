زاخاروفا: لا نسعى للمواجهة مع الولايات المتحدة حتى بعد حادثة الطائرة المسيرة

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها لا تسعى للمواجهة مع الولايات المتحدة بعد حادثة الطائرة المسيرة.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن زاخاروفا تعليقها اليوم على حادثة الطائرة المسيرة الأمريكية بالقول: “نعتقد أنه من المهم الإبقاء على خطوط الاتصال مفتوحة فنحن لا نسعى للمواجهة بل ندافع عن التعاون البراغماتي لمصلحة الشعوب في بلدينا ونعرف كيف نحمي هذه المصالح”.

من جهة أخرى حذرت زاخاروفا من عواقب خفض سقف أسعار النفط الروسي قائلة: إن “دعوات بولندا ولاتفيا وليتوانيا لخفض سقف الأسعار على النفط الروسي لن تؤدي إلا لزعزعة استقرار أسواق الطاقة وتدمير ما تبقى من قواعد التجارة الدولية”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن تلك الدعوات منفصلة تماماً عن الحقائق الاقتصادية وهي مجرد تجسيد للمشاعر المعادية للروس، مشددة على أن موسكو لن توافق بأي حال على تعسف الدول الغربية.

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