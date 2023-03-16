حديث الرئيس الأسد لوكالة سبوتنيك عن أهمية زيارته إلى موسكو

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
عزيزي: زيارة الرئيس الأسد إلى روسيا ستشكل مصدر تغييرات مهمة في المنطقة
2023-03-16
الكرملين: الرئيسان بوتين والأسد أجريا محادثات جوهرية للغاية
2023-03-16
برونزيتان جديدتان لسورية في بطولة العراق الدولية لكرة الطاولة
2023-03-16
السيناتور كوساتشوف: زيارة الرئيس الأسد لروسيا تسهم بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين
2023-03-15
العماد عباس يبحث مع شويغو التعاون العسكري بين سورية وروسيا
2023-03-15
لقاءات وزارية رفيعة المستوى سورية روسية في موسكو
2023-03-15
بيسكوف: سيادة سورية وسلامة أراضيها أولوية بالنسبة لروسيا
2023-03-15
محليات
الأمانة السورية للتنمية.. تأمين أماكن خاصة لدراسة الطلبة من المتضررين من الزلزال في اللاذقية
2023-03-16
مجلس الشعب يقر مشروع قانون حل الشركة السورية لتوزيع المطبوعات
2023-03-16
مخلوف يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون في المجالات كافة
2023-03-16
غمر مساحات من الأراضي الزراعية في ريف دير الزور جراء الأمطار
2023-03-16
افتتاح المقر الجديد لفرع الجهاز المركزي للرقابة المالية في القنيطرة
2023-03-16
الوزير صباغ والنعيمي يبحثان سبل تطوير العلاقات الصناعية بين سورية والإمارات
2023-03-16
الزعل: معلمو سورية سيواصلون العمل لتحصين الأبناء بالعلم والمعرفة
2023-03-16
رياضة
المدير الفني لمنتخبنا الأول بكرة القدم يعلن القائمة التي ستخوض وديتي تايلاند والبحرين
2023-03-16
إعادة انتخاب إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم
2023-03-16
ريال مدريد يؤكد انتصاره على ليفربول في دوري الأبطال
2023-03-16
برونزيتان جديدتان لسورية في بطولة العراق الدولية لكرة الطاولة
2023-03-16
نابولي يمدد عقد السلوفاكي لوبوتكا حتى صيف 2027
2023-03-15
برونزية لسورية في بطولة العراق الدولية لكرة الطاولة
2023-03-15
إنتر ميلان يعبر لربع نهائي الأبطال بتعادل مثير مع بورتو
2023-03-15
اقتصاد
(لمسات مبدعة 2)… بازار لدعم السيدات واليافعين ومن ذوي الإعاقة في النبك
2023-03-16
الصين تسجل فائضاً بحجم التجارة الخارجية خلال شباط الماضي
2023-03-16
النفط يعوض بعض خسائره بعد هبوطه لأدنى مستوى منذ أكثر من عام
2023-03-16
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: انخفاض البنزين ونواتج التقطير
2023-03-15
60 سيدة تشارك في بازار لمة فرح بحماة
2023-03-15
اتحاد غرف التجارة السورية في القمة الاقتصادية العربية الفرنسية بباريس
2023-03-15
النباتات الغذائية والطبية البرية مصدر دخل لأهالي ريف الحسكة
2023-03-15
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2023-03-16
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