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حديث الرئيس الأسد لوكالة سبوتنيك عن أهمية زيارته إلى موسكو

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الرئيس الأسد يتحدث لوكالة سبوتنيك حول العدوانية الأمريكية والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

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