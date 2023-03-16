واشنطن-سانا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم تراجع مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وذكرت رويترز أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت 2.1 مليون برميل في الأسبوع نفسه إلى 236 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض 1.8 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة تراجعت 2.5 مليون برميل في الأسبوع نفسه إلى 119.7 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 1.2 مليون برميل.

وأشارت الإدارة إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام هبط 1.72 مليون برميل يوميا.