وزارة الثقافة تطلق المسابقات الأدبية والفنية للأطفال للعام 2023

دمشق-سانا

أعلنت مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة عن مسابقاتها السنوية الأدبية والفنية للأطفال ولأدباء الأطفال لعام 2023 في مجالات القصة والسيناريو (القصة المصورة) والمقالة والشعر والتصوير الضوئي والرسم والخط العربي.

واشترطت المسابقة في مجال القصة أن يكون عمر الأطفال المشاركين من 7 إلى 17 عاماً ضمن موضوعين رئيسيين، الأول عن حب الأخ الأصغر والثاني عن البحر على أن تكون القصة مكتوبة بالعربية الفصحى، ولا يزيد عدد كلماتها على 200 كلمة.

أما في مجال الشعر فحددت المسابقة الفئة العمرية نفسها على أن يكون الموضوع حواراً بلسان النهر أو عن الصداقة بشرط أن تكون القصيدة مكتوبة باللغة العربية الفصحى ولا تكون منشورة سابقا، وألا يزيد عدد كلماتها على 100 كلمة.

ويشارك الأطفال بالمسابقة في مجال المقالة من 12 إلى 17 عاماً وتستند المقالة على بعض مواد قانون حماية حقوق الطفل الصادر عام 2021 ضمن أحد الموضوعين، الأول حق الطفل في التعبير عن حقه بحرية في المسائل التي تخصه، والثاني حول حق الطفل في التعليم المجاني على أن تكون المقالة مكتوبة باللغة العربية الفصحى وغير منشورة سابقاً بحيث لا يتجاوز عدد كلماتها 250 كلمة.

وشملت المسابقة الجوانب الفنية، ففي مجال الرسم حددت ثلاث فئات عمرية بين 5 و17 عاماً، ويكون مضمون اللوحة ضمن موضوعين أساسيين هما حق الطفل في الراحة واللعب ومزاولة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية.

أما الثاني حول الأدوات الشعبية القديمة المستخدمة ضمن بيئته في مشهد يتضمن عناصر متنوعة مرسومة على كارتون كانسون 25 ضرب 35 بألوان الباستيل الحواري أو الزيتي أو المائي أو الفلوماستر الغولش الاكريليك أو الأحبار الملونة.

وفي مجال التصوير الضوئي حددت المسابقة موضوع الصورة عن أطفال وهم على مقاعد الدراسة أو يلعبون أو يتعلمون العزف أو في المسرح أو يجلسون مع أسرهم في البيت وأطفال يكرمون على المسرح لأنهم فازوا بمسابقات فنية حيث يمكن للطفل أن يشارك بأكثر من صورة على ان يكون حجمها (20 ضرب 30) وأن تكون من تصوير الطفل نفسه حديثاً وأن تكون ملتقطة في العام نفسه.

أما مسابقة الخط العربي فشملت الفئة العمرية نفسها حيث يختار المشاركون إحدى العبارات التالية (لكل طفل الحق في الحياة والبقاء والنماء)، (تكفل الدولة حماية الطفل من الإهمال الأسري وفق القوانين)، (للطفل حق الحماية من أشكال العنف كافة) على أن يكون قياس اللوحة (35 ضرب 50) أو (25 ضرب 35) على كرتون أو أي خامة مناسبة ومتوافرة، حيث يستعمل في تنفيذ اللوحة جميع المواد الملونة (الأحبار، باستيل، مائي، فلوماستر،الغولش، الاكريليك) ويفضل استخدام أدوات الخط التقليدية كالقصبة والحبر الأسود.

وتمنح الوزارة جائزة مالية للفائزين الثلاثة الأوائل من كل فئة عمرية، فينال الفائز الأول مئة ألف ليرة سورية، والثاني تسعين ألف ليرة سورية أما الفائز الثالث فينال ثمانين ألف ليرة سورية، وتنشر الأعمال الفائزة ضمن مطبوعات وزارة الثقافة، أما الأعمال الفنية فتنشر في بروشور حفل التكريم وتعرض ضمن المعارض التي تقيمها المديرية في المحافظات إضافة لجوائز تشجيعية تقررها اللجنة ومجموعة كتب من إصدارات الوزارة لكل فائز.

أما المسابقة في مجال كتابة السيناريو فيجب ألا يقل عمر المشارك عن 18 عاماً بحيث يكون السيناريو مكتوباً ومجهزاً للنشر ضمن أشكال كتابة السيناريو المتعارف عليها في مجلات الأطفال، بحيث يقدم الكاتب ثلاثة سيناريوهات لا يزيد الواحد منها على أربع صفحات ولا يقل عن صفحتين وأن تكون القصة التي يمثلها السيناريو جديدة ومبتكرة بلغة حوار واضحة وملائمة.

كما أعلنت وزارة الثقافة عن مسابقة القصص الموجهة للطفولة المبكرة ما دون 8 سنوات وموضوعها عن حقوق الطفل بحيث يقدم المشارك خمس قصص بعيداً عن الوعظ والإرشاد بلغة ومضامين واضحة.

ويحصل الفائزون الثلاثة في هاتين المسابقتين على مبلغ مالي على أن تكون الجائزة الأولى 200 ألف ليرة سورية والثانية 150 ألف ليرة سورية والثالثة 125 ألف ليرة سورية، وتنشر الأعمال الفائزة ضمن مطبوعات وزارة الثقافة إضافة لمجموعة كتب من إصدارات الوزارة لكل فائز.

وفي السياق ذاته أعلنت الوزارة عن مسابقة حصرية لأبناء الشهداء في المجالات الأدبية من شعر ومقالة وقصة وكذلك في المجالات الفنية من تصوير ضوئي وخط عربي والرسم في ذات مواضيع المسابقة.

وكذلك خصصت مسابقة موجهة للأطفال ذوي الإعاقة في مجالات القصة والتصوير الضوئي والرسم وحددت في مجال القصة فئتين عمريتين من 7 إلى 17 عاماً وتركت للطفل حرية اختيار الموضوع الذي يناسبه على أن تكون القصة مكتوبة باللغة العربية الفصحى ويشترط ألا تزيد على خمسين سطراً.

في مجال الرسم حددت ثلاث فئات عمرية بين 5 و 17 عاماً وموضوع اللوحة “آثارنا هي كنوزنا” مرسومة على كرتون كانسون وألوان الباستيل الحواري أو الزيتي أو المائي أو الفلوماستر الغولش الإكريليك أو الأحبار الملونة.

وفي مجال التصوير الضوئي يشارك الأطفال من عمر 7 إلى 17 عاماً ضمن فئتين عمريتين وضمن موضوع “ماذا أحب في وطني سورية” على أن تكون الصورة بحجم (20 ضرب 30 سم) أو كحد أقصى (30 ضرب 40 سم) وتقبل الصور بالكاميرا العادية او الديجيتال او الهاتف المحمول بدقة تصوير عالية من تصوير الطفل نفسه.

وتمنح الوزارة جائزة مالية للفائزين الثلاثة الأوائل من كل فئة عمرية فينال الفائز الأول مئة ألف ليرة والثاني تسعين ألف ليرة أما الفائز الثالث فينال ثمانين ألف ليرة وتنشر الأعمال الفائزة ضمن مطبوعات وزارة الثقافة أما الأعمال الفنية فتنشر في بروشور حفل التكريم وتعرض ضمن المعارض التي تقيمها المديرية في المحافظات إضافة لجوائز تشجيعية تقررها اللجنة ومجموعة كتب من إصدارات الوزارة لكل فائز.

يشار إلى أن آخر موعد لاستلام الأعمال هو الأول من تشرين الثاني لعام 2023.

أماني فروج

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