استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 23 بعدوان جديد للاحتلال على جنين

القدس المحتلة-سانا

استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب 23 آخرون اليوم، في عدوان جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة وسط مدينة جنين، وأطلقت الرصاص بكثافة وبشكل مباشر على الفلسطينيين، وتحديداً في شارع أبو بكر المزدحم، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة 23، بينهم 4 إصاباتهم خطرة.

من جهتها ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهداء هم: الطفل عمر عوادين 16 عاماً، ونضال خازم 28 عاماً، وصالح شريم 29 عاماً، ولؤي الزغير 37 عاماً.

وباستشهاد الفلسطينيين الأربعة يرتفع عدد الشهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري إلى 88 شهيداً، بينهم 16 طفلاً.

وأعلنت حركة فتح والقوى الوطنية في جنين الإضراب الشامل حداداً على أرواح الشهداء.

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