رغم الاحتجاجات الشعبية… الرئيس الفرنسي يعتمد نظام إصلاح التقاعد دون تصويت في الجمعية الوطنية

باريس-سانا

اعتمد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته اليوم، مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجميعة الوطنية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قريبة من الحكومة قولها: إن قرار ماكرون إقرار المشروع قبل التصويت في الجمعية الوطنية يدل على عدم تمكن فريقه من حشد أكثرية تمكن من إقراره.

وأثار إقرار المشروع استهجاناً داخل الجمعية الوطنية في بداية اجتماعها الذي يفترض أن تصوت فيه على المشروع، فيما قالت رئيسة كتلة حزب التجمع الوطني في البرلمان الفرنسي مارين لوبان: إن أحزاب المعارضة ستطالب بسحب الثقة من الحكومة.

ومع شيوع خبر اعتماد ماكرون وحكومته لمشروع نظام التقاعد، تجمع متظاهرون أمام مقر الجمعية الوطنية احتجاجاً على هذا القرار.

ومنذ الـ19 من كانون الثاني الماضي تظاهر مئات آلاف الفرنسيين في ثماني مناسبات، للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح، كما نظمت إضرابات في قطاعات عدة منها قطاع عمال النظافة في باريس، ما جعل القمامة تتراكم فوق أرصفة العاصمة الفرنسية، إحدى أبرز المدن السياحية في العالم.

ويعتبر معارضو الإصلاح النص “غير عادل”، وخصوصاً بالنسبة للنساء والعاملين في وظائف صعبة، وتظهر استطلاعات الرأي المختلفة أن غالبية الفرنسيين رافضون له.

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