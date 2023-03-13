لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس الشعب تناقش مع وزارة الشؤون الاجتماعية تداعيات الزلزال المدمر

دمشق-سانا

عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس الشعب اليوم اجتماعاً، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين ناقشت خلاله تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المحافظات.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على آلية إيصال المساعدات للمتضررين وعمل الجمعيات الأهلية، حيث أكد رئيس وأعضاء اللجنة أهمية تدقيق ومراقبة عملها وإنجاز قاعدة بيانات للمستفيدين من المساعدات ورعاية الأطفال الذين فقدوا أهلهم ومعالجة الآثار النفسية التي تعرضوا لها، نتيجة الزلزال، داعين في سياق آخر إلى الحد من انتشار ظاهرة التسول وحماية الأطفال والنساء من هذه الظاهرة.

من جانبه نوه الوزير سيف الدين بالدور الفاعل الذي قدمه المجتمع الأهلي خلال كارثة الزلزال المدمر، مؤكداً حرص الوزارة على إيصال المساعدات للمتضررين، حيث أحدثت منذ اليوم الأول للكارثة غرفة عمليات مركزية لتحديد احتياجات المتضررين وآليات الاستجابة الفورية لها.

وأشار الوزير سيف الدين إلى أن مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات المنكوبة بدأت إثر الزلزال باستقبال الأطفال فاقدي الرعاية والناجين الذين لم يُعثر على ذويهم، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات المعنية بهذا المجال، مؤكداً أن الوزارة تعمل أيضا بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للحد من ظاهرة التسول وتأسيس جمعيات متخصصة لمعالجتها.

مهند سليمان

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