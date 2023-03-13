فريق عراقي في حماة لتنفيذ برامج دعم نفسي للمتضررين من الزلزال

حماة-سانا

وصل إلى محافظة حماة فريق عراقي للدعم النفسي بهدف تنفيذ برامج تأهيل فكري ونفسي وتنموي للمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد الشهر الماضي.

وبين رئيس الفريق الدكتور خالد البسيطي في تصريح لمراسل سانا أن الفريق يضم 7 متطوعين ومتطوعات من المرشدين النفسيين والاجتماعيين، وسينفذ برامج لتأهيل المنكوبين جراء الزلزال في مجالات التطوير المعنوي والتربوي والفكري.

وأشار البسيطي إلى أن البرامج تشمل نشاطات وفقرات ترفيهية للمتضررين مع التركيز على شريحة الأطفال وتشجيعهم على ممارسة الرسم الذي يحدد شخصياتهم، وفقرة الألعاب وربطها بحياة الطفل ومدى تضرره من الزلزال، لافتاً إلى أن البرامج النفسية التي ستطبق تأتي تحت شعار “رحلة الألم لتصنع الأمل”.

بدورها أوضحت مديرة مكتب التدريب في مؤسسة “بصمة شباب سورية” هلا عيسى أن كوادر المؤسسة كانت حاضرة دعماً للمنكوبين منذ اليوم الأول لوقوع الزلزال من خلال إغاثة المنكوبين، وإطلاق حملات التبرع لصالحهم، ونقلهم إلى مراكز الإيواء، مع الحرص على تلازم مسار الدعم الإغاثي مع مسار الدعم النفسي.

ولفت مسؤول مؤسسة “بصمة شباب سورية” في محافظة حماة مازن الهدر إلى التنسيق مع فريق الدعم النفسي القادم من العراق الشقيق، وتضافر جهود المتطوعين من كلا الطرفين في تنفيذ برامج الدعم النفسي، واستهداف المقيمين في مراكز الإيواء، مبيناً أن فريق الدعم النفسي العراقي نفذ برنامجي دعم نفسي في مدينة سلحب وبلدة العشارنة، ومن المقرر تنفيذ برنامج ثالث في مركز حورات عمورين غداً قبل مغادرته إلى مدينتي اللاذقية وجبلة.

عبد الله الشيخ

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