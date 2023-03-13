انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للرياضيات في جامعة الفرات

دير الزور-سانا

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الأول الذي تقيمه كلية العلوم بجامعة الفرات في دير الزور تحت عنوان “الرياضيات وتطبيقاتها”، بمشاركة عدة دول عربية وصديقة وجامعات خاصة وعامة.

وأوضح رئيس جامعة الفرات الدكتور طه الخليفة خلال افتتاحه أعمال المؤتمر أن جامعة الفرات التي تعرضت منشآتها للكثير من التخريب على يد التنظيمات الإرهابية بدأت تستعيد عافيتها، مشيراً إلى أن عقد هذا المؤتمر يعد مؤشراً على تقدم الجامعة في مسار إغناء العمل البحثي والعلمي وبمختلف الاختصاصات لرفع المستوى العلمي في الجامعة.

ونوه الخليفة بالمشاركة المميزة من الوفود العربية والصديقة، وخاصة الوفد العراقي الشقيق.

بدوره أوضح عميد كلية العلوم والمشرف على أعمال المؤتمر الدكتور رياض حميدو في تصريح لمراسل سانا أن المؤتمر يعقد بمشاركة باحثين من العراق والجزائر وإيران والمغرب، إضافة إلى باحثين سوريين من الجامعات الخاصة “جامعة قرطبة وجامعة الشام”، والجامعات العامة التابعة لوزارة التعليم العالي.

وبين حميدو أن عدد الباحثين المشاركين تجاوز 30 مشاركاً، وسيتم عرض ومناقشة أبحاثهم خلال جلسات المؤتمر التي تتضمن عدة محاور منها مشاركات عبر الإنترنت، لافتاً إلى أن كل أبحاث المؤتمر سيتم جمعها وطباعتها، إضافة إلى إصدار النتائج والتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر في الجلسة الختامية.

إبراهيم الضللي

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