حملة جسور الخير الإماراتية تبدأ توضيب سلل غذائية لمتضرري الزلزال في اللاذقية

اللاذقية-سانا

بدأت حملة جسور الخير الإماراتية توضيب سلل غذائية للمتضررين جراء الزلزال في محافظة اللاذقية، بالتعاون بين الهلال الأحمر الإماراتي وغرفة العمليات الإغاثية في المحافظة، من خلال الأمانة السورية للتنمية والهلال الأحمر العربي السوري.

وأعرب محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال عن شكره وتقديره لحملة جسور الخير التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة باتجاه سورية وإغاثة المنكوبين فيها، مشيراً إلى أهمية هذه المبادرة التي تأتي قبل حلول شهر رمضان المبارك، وخاصة أن السلة تحتوي على مواد غذائية مختلفة تكفي الأسرة لمدة شهر تقريباً.

وعن آلية توزيع المساعدات لفت هلال إلى أنها ستتم بموجب قاعدة البيانات في غرفة العمليات الإغاثية عن عدد المتضررين وأماكن تواجدهم، بحيث تصل السلل الغذائية إليهم سواء كانوا في مراكز الإيواء أو خارجها.

من جهته أوضح الدكتور محمد الجنيبي ممثل وفد الهلال الأحمر الإماراتي في تصريح لمراسل سانا أنه في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم يد العون للشعب السوري لتجاوز هذه المحنة التي ألمت به جراء الزلزال في السادس من شباط الماضي، بدأت اليوم مبادرة حملة جسور الخير بتجهيز وتغليف السلل الغذائية بالتنسيق مع الأمانة السورية للتنمية والهلال الأحمر العربي السوري، ليستفيد منها الآلاف من المتضررين، لافتاً إلى استمرار الهلال الأحمر الإماراتي بتقديم المساعدات لسورية وإغاثة المتضررين من الزلزال.

بدوره قال مدير الأمانة السورية للتنمية باللاذقية راني صقر: إن الأمانة تعمل بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري، إضافة إلى متطوعين من المجتمع المحلي بإعداد السلل وتوضيبها لتكون جاهزة قبل بداية شهر رمضان لتصل إلى مستحقيها سواء كانوا متضررين أو مستقبلين للأسر المتضررة.

بسام ابراهيم وديمة حشمة

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