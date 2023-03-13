التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من الهند

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن منح دراسية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا “ماجستير”، مقدمة من مجلس العلاقات الثقافية بحكومة الهند للعام الدراسي 2023-2024.

وأشارت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه إلى أن المنح المقدمة تشمل اختصاصات “الفنون المسرحية والرقص والموسيقا والمسرح والنحت واللغات الهندية والمطبخ الهندي”.

وبينت الوزارة شروط التقدم للمنح والالتزامات المترتبة على الطالب وآلية التسجيل عبر الرابط المخصص، حيث يستمر لغاية الثلاثين من شهر نيسان القادم.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال موقعها الإلكتروني http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5632&nid=7013

وتأتي هذه المنح ضمن برنامج المنح الدراسية للثقافة الهندية، وسيتم إجراء اختبار لكل طالب عبر الإنترنت من قبل الجامعة المعنية التي اختارها الطالب.

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