SCS-NET
الشريط الإخباري

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من الهند

2023-03-13

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن منح دراسية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا “ماجستير”، مقدمة من مجلس العلاقات الثقافية بحكومة الهند للعام الدراسي 2023-2024.

وأشارت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه إلى أن المنح المقدمة تشمل اختصاصات “الفنون المسرحية والرقص والموسيقا والمسرح والنحت واللغات الهندية والمطبخ الهندي”.

وبينت الوزارة شروط التقدم للمنح والالتزامات المترتبة على الطالب وآلية التسجيل عبر الرابط المخصص، حيث يستمر لغاية الثلاثين من شهر نيسان القادم.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال موقعها الإلكتروني http://mohe.gov.sy/mohe/index.php?node=5632&nid=7013 

وتأتي هذه المنح ضمن برنامج المنح الدراسية للثقافة الهندية، وسيتم إجراء اختبار لكل طالب عبر الإنترنت من قبل الجامعة المعنية التي اختارها الطالب.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

المجلس الأعلى للتعليم التقاني يعيد فتح التسجيل للطلاب المستجدين والقدامى

دمشق-سانا وافق المجلس الأعلى للتعليم التقاني على إعادة فتح باب التسجيل للطلاب المستجدين المقبولين في

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved