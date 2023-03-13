الأمن الروسي يعتقل شخصاً يعمل لصالح المخابرات الأوكرانية

موسكو-سانا

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي شخصاً من سكان منطقة نوفغورود بتهمة العمل، لصالح المخابرات الأوكرانية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن المكتب الصحفي لجهاز الأمن قوله اليوم: إنه “تم إحباط أنشطة غير قانونية لشخص سعى إلى تحريض المجندين في صفوف القوات المسلحة الروسية لارتكاب خيانة عظمى، من خلال تزويد العدو بمعلومات عن مواقع وحدات وتشكيلات من القوات الروسية لسرقة ونقل المعدات العسكرية والاستسلام طوعاً للأسر”.

وأوضح المكتب أن المحكمة احتجزت المشتبه به لمدة شهرين على ذمة التحقيق، ويتم حالياً اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة، بهدف توضيح جميع ملابسات الجريمة.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقل في الثاني من آذار الجاري شخصاً في مدينة كومسومولسك يعمل لصالح الاستخبارات الأوكرانية.

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