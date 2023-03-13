حجز 9 حافلات نقل ركاب لعدم التزام أصحابها بالمسار المحدد في حمص

حمص-سانا

حجز فرع المرور في محافظة حمص 9 حافلات نقل ركاب عامة سرافيس على عدد من الخطوط الداخلية في المدينة، لعدم التزام أصحابها بالمسار المحدد لها.

وبين المهندس جلال فاخوري مدير النقل والمرور في الأمانة العامة للمحافظة في تصريح لمراسلة سانا أنه في إطار عمل مديرية النقل والمرور في محافظة حمص بمراقبة عمل نظام التتبع الإلكتروني (GPS) على مختلف خطوط النقل الداخلية والخارجية تبين وجود 9 حافلات ضمن المدينة لا يلتزم أصحابها بالمسار المحدد، حيث تم إبلاغ فرع المرور بحمص لحجز الحافلات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار فاخوري إلى أهمية التزام جميع السائقين بالمسار المرسوم وفق نظام التتبع الإلكتروني، مبيناً أنه سيتم تشديد العقوبات في حال التكرار.

لارا أحمد

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