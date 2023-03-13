رئيس الوزراء الجورجي يدعو نظام كييف للتوقف عن التدخل بشؤون بلاده

تبليسي-سانا

دعا رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وعدداً من السياسيين الأوكرانيين إلى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، والتفرغ لمشاكلهم الداخلية، وذلك في إشارة إلى قيامهم بدعم الاحتجاجات في تبليسي.

وأوضح غاريباشفيلي في تصريح متلفز حسب وكالة تاس أن زيلينسكي الذي أقحم بلاده في كارثة مأساوية ويفترض أنه يبحث لها عن حلول يجد هو وأتباعه وقتاً للتدخل في الشأن الجورجي الداخلي والتعليق على المظاهرات في تبليسي، معتبراً هذه التدخلات مؤشراً على رغبة زيلينسكي وأتباعه بوقوع كارثة في تبليسي.

كما اعتبر غاريباشفيلي أن السلطات الأوكرانية غير راضية عن جورجيا بسبب امتناعها عن التدخل في الصراع الجاري في أوكرانيا.

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