روسيا تطلق بنجاح القمر الصناعي (لوتش 5 اكس)

موسكو-سانا

أطلقت روسيا اليوم القمر الصناعي (لوتش 5 اكس) من قاعدة بايكونور الفضائية وسط كازاخستان.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس قولها في بيان: إنه “تم إطلاق القمر الصناعي (لوتش 5 اكس) على متن الصاروخ الحامل (بروتون ام) مع المعزز الصاروخي (بريز ام) ومن ثم انفصل المعزز بنجاح ليضع القمر الصناعي في مداره المحدد”.

وتعتبر هذه العملية رابع عملية إطلاق خلال العام الحالي للصواريخ الحاملة من طراز (بروتون ام) والمعزز الصاروخي (بريز ام) التي تم تصنيعها في مركز خرونتشيف الروسي التابع لروس كوسموس.

وكان تم وضع نظام الترحيل الفضائي متعدد الوظائف (لوتش) قيد التشغيل التجريبي في شباط عام 2016 ليتيح على وجه التحديد تبادل البيانات بين الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية ومركز التحكم في المهام.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency