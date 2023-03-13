ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع، مع تراجع الدولار ووسط مخاوف أثارها أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية عام 2008، ودفعت المستثمرين تجاه المعدن النفيس الذي يمثل ملاذاً آمناً.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1877.30 دولاراً للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ الـ 3 من شباط في وقت سابق من الجلسة عند 1893.96.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1882.10 دولاراً للأوقية.

وتدخل المسؤولون الأمريكيون لكبح التداعيات المالية لإفلاس بنك سيليكون فالي قائلين: إن جميع المودعين سيستطيعون التصرف في ودائعهم، اعتباراً من اليوم.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 20.63 دولاراً للأوقية، كما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 961.87 دولاراً للأوقية، وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1835.56 دولاراً للأوقية.

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