كوريا الديمقراطية تطلق بنجاح صاروخي كروز من إحدى غواصاتها

بيونغ يانغ-سانا

أطلقت كوريا الديمقراطية بنجاح صاروخي كروز بعيدي المدى من إحدى غواصاتها، وذلك قبل ساعات قليلة من موعد بدء مناورات عسكرية مشتركة أميركية كورية جنوبية في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية أن غواصة أطلقت صاروخين استراتيجيين من طراز كروز من منطقة خليج كيونغبو في البحر الشرقي وأصابا هدفيهما على بعد 1500 كيلومتر في المنطقة المحددة، مشيرة إلى أنه تم خلال تدريبات الإطلاق فحص الاستعداد التشغيلي للهجوم من تحت الماء لوحدات الغواصات كجزء من سلاح الردع النووي لكوريا الديمقراطية.

وأكدت اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري أن هذه التدريبات على إطلاق الصواريخ من تحت الماء تعبر بوضوح عن الموقف الثابت بمواجهة أي عدوان عسكري على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من قبل الإمبرياليين الأمريكيين وعملائهم.