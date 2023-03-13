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زاخاروفا: مزاعم كوليبا عن عدم رغبة موسكو في التفاوض مع نظام كييف كذبة كبرى

2023-03-12

موسكو-سانا

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مزاعم وزير خارجية النظام الأوكراني دميتري كوليبا عن عدم رغبة موسكو في التفاوض بأنها كذبة كبرى.

وقالت زاخاروفا في قناتها على موقع تلغرام: “إن كوليبا يزعم أنه لا يرى أن موسكو مستعدة للمفاوضات، رغم أن نظام كييف نفسه حظر (قانونياً) المفاوضات مع روسيا”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن كوليبا ذاته هو ما وصف الإيطاليين الذين يدعون إلى تسوية النزاع من خلال المفاوضات بالمنافقين.

وقالت زاخاروفا: “إن كوليبا توقع نهاية أوروبا في حال هزيمة أوكرانيا، ولكنه هنا متفائل بالطبع، لأن أوروبا في شكلها الحالي انتهت عندما سمح الاتحاد الأوروبي لواشنطن بإدارة مؤسساتها السياسية وخضعت بشكل نهائي لحلف الناتو”.

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