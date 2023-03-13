رئيس وزراء جورجيا: زيلينسكي يحرض المحتجين في تبليسي

تبليسي-سانا

أكد رئيس وزراء جورجيا إيراكلي غاريباشفيلي أن رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والسياسيين الأوكرانيين يدعمون الاحتجاجات، ويؤججون الأحداث الحالية في جورجيا.

وقال غاريباشفيلي لقناة اي مي دي اي التلفزيونية: “عندما يكون شخص في حالة حرب ويجد وقتاً للتعليق على فعالية هدامة تم تنفيذها هنا في تبليسي بواسطة عدة آلاف من الأشخاص، فهذا دليل مباشر على أنه مشارك، وأنه متحمس لكي شيء يحدث هنا”.

وأشار غاريباشفيلي إلى أن بعض السياسيين الأوكرانيين يقولون إن هناك حاجة للتغيير عبر بعض السيناريوهات، من بينها الانقلاب، وهذا تدخل مباشر في الشؤون الداخلية لجورجيا.

ورأى رئيس وزراء جورجيا أن السلطات الأوكرانية غير راضية عن حقيقة أن جورجيا لم تتدخل في الحرب الأوكرانية مطالبا نظام كييف بعدم التدخل بالشؤون الداخلية لجورجيا.

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