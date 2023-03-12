طقس الغد… الحرارة أعلى من معدلاتها وأمطار متوقعة في بعض المناطق

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي، يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام، يتحول تدريجياً إلى غائم ماطر في مناطق متفرقة، وتكون الهطولات على شكل زخات رعدية غزيرة مصحوبة بالبرد أحياناً، وخاصة على المناطق الشرقية والجزيرة.

الرياح جنوبية غربية في معظم المناطق، بينما تكون جنوبية شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة، معتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها الـ 55 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…