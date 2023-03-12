وصول قافلة مساعدات عراقية مقدمة من العتبة الحسينية المقدسة إلى اللاذقية

اللاذقية-سانا

وصلت إلى مدينة اللاذقية اليوم قافلة مساعدات عراقية مقدمة من العتبة الحسينية المقدسة للمتضررين من الزلزال في المحافظة.

وأوضح المتحدث باسم العتبة الحسينية المقدسة أحمد المشرفاوي في تصريح لمراسل سانا، أن هذه هي الدفعة الرابعة من المساعدات للعتبة الحسينية المقدسة التي تصل إلى محافظة اللاذقية، لتقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين جراء الزلزال، لافتاً إلى استمرار الرحلات بناء على توجيهات المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف.

وأضاف المشرفاوي: إن المساعدات يتم فرزها ضمن سلل غذائية وتوزيعها للمناطق المتضررة، بالتعاون مع المكتب التنفيذي للمحافظة.

بسام ابراهيم وديمة حشمة

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