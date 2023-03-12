الأعمال اليدوية فى بازار أكاسيا الثامن

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الوفود الشبابية العربية المشاركة في الملتقى التضامني مع سورية تزور دار الأسد وتشاهد عرضاً لفيلم “دم النخل”
2023-03-11
السفارة السورية في موسكو تواصل تنظيم إرسال المساعدات الإغاثية إلى سورية-فيديو
2023-03-11
وقفة تضامنية ومساعدات من الجالية السورية والشعب البلغاري لمتضرري الزلزال
2023-03-11
التجمع النقابي التشيكي: نقف إلى جانب سورية في دفاعها عن وحدة أراضيها وسيادتها
2023-03-11
سورية ترحب بالاتفاق بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما
2023-03-10
السفارة السورية في الهند ترسل أول دفعة مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال
2023-03-10
خضور: سلوك (إسرائيل) العدواني وما تمتلكه من قدرات نووية خارج إطار معاهدة عدم الانتشار يمثل خطراً جسيماً على استقرار المنطقة
2023-03-10
محليات
وصول خمس طائرات إلى دمشق وحلب واللاذقية تحمل مواد إغاثية لمتضرري الزلزال – فيديو
2023-03-11
“ضحكتكم أمانة”… مبادرة لمساعدة الأطفال على تخطي الآثار السلبية للزلزال في اللاذقية
2023-03-11
وفاة شخص جراء حادث سير على أوتستراد حماة الرقة
2023-03-11
طقس الغد: الحرارة أعلى من معدلاتها والجو سديمي مغبر في عدد من المناطق
2023-03-11
سوق الرحمة الخيري… مبادرة لدعم أيتام دار الرحمة بدمشق
2023-03-11
ضبط محطة وقود في دير الزور بمخالفة الاتجار بمادة المازوت المدعوم
2023-03-11
طائفة الأرمن البروتستانت بحلب تقيم معرضاً خيرياً للألبسة لدعم متضرري الزلزال
2023-03-11
رياضة
تشيلسي يفوز على ليستر في الدوري الإنكليزي
2023-03-11
بايرن ميونخ يفوز على أوجسبورج في الدوري الألماني
2023-03-11
ريال مدريد يفوز على إسبانيول في الليغا
2023-03-11
13 ميدالية لسورية ببطولة كأس جيمنازيا للجمباز الإيقاعي
2023-03-11
منتخب سورية بكرة الطاولة يشارك في تصفيات غرب آسيا وبطولة العراق الدولية
2023-03-11
فريق تشرين يكثف تدريباته استعداداً للدوري الممتاز لكرة القدم وبطولة الأندية العربية
2023-03-11
اختتام منافسات بطولة السويداء بالقوة البدنية
2023-03-11
اقتصاد
تشكيلة واسعة من الأعمال اليدوية في بازار أكاسيا الثامن في حمص
2023-03-11
سوق الرحمة الخيري… مبادرة لدعم أيتام دار الرحمة بدمشق
2023-03-11
افتتاح بازار شهبا الخيري الثالث دعماً للأسر المنتجة والأعمال متناهية الصغر
2023-03-11
ارتفاع الذهب محلياً 12 ألف ليرة
2023-03-11
اضطرابات في القطاع المصرفي الأمريكي بعد إغلاق مصرف سيليكون فالي
2023-03-11
السويداء.. زراعة نحو 21 طناً من بذار البطاطا ضمن المشروع الوطني لإكثارها
2023-03-10
انخفاض أسعار الذهب
2023-03-10
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وصول خمس طائرات إلى دمشق وحلب واللاذقية تحمل مواد إغاثية لمتضرري الزلزال – فيديو
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الأعمال اليدوية فى بازار أكاسيا الثامن
2023-03-11
تصوير: حسان ابراهيم
الأعمال اليدوية فى بازار أكاسيا
2023-03-11
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