برنامج “الضيافة”… تجربة فنية ثقافية اجتماعية مشتركة سورية إيرانية

طهران-سانا

شكل برنامج “الضيافة” الذي حل ضيفاً فيه الفنان السوري وضاح حلوم تجربة فنية سورية إيرانية تساهم في التعريف بثقافة البلدين وتعزيز العلاقات الثقافية والفنية والاجتماعية بينهما.

وقال حلوم في تصريح لمراسل سانا في طهران: إن خطة برنامج الضيافة الذي تنظمه شركة يروزة للفن والإنتاج الإيرانية تقوم على زيارة فنان سوري وعائلته إلى طهران ليتعرف على الأماكن الرئيسية الأثرية والفنية والسياحية في طهران، حيث تستضيفه عائلتان إيرانيتان وكل عائلة تقدم

مقترحات باتجاه معين، كأن تقترح العائلة الأولى على سبيل المثال زيارة أماكن تاريخية ومتاحف، بينما تقترح العائلة الأخرى زيارة مطاعم وأماكن سياحية، وفي الختام يقرر الفنان أي المقترحات هي الأفضل لتحظى إحدى العائلتين بجائزة البرنامج.

وأضاف حلوم: بعد مرور فترة من الزمن سيقدم نفس البرنامج في سورية وسيزور أحد الممثلين الإيرانيين سورية، وتتم استضافته من قبل عائلتين سوريتين على نفس الطريقة للتعريف بأهم الأماكن والمعالم السورية الدمشقية سياحياً وتاريخياً وثقافياً.

وأوضح حلوم أن زيارته وعائلته إلى طهران للمشاركة في هذا البرنامج كانت فرصة للتعرف على أماكن رائعة في طهران وزيارة العديد من الأماكن والمعالم الحضارية التي تضاهي المدن الأوروبية تطوراً.

وأشار إلى أن نجاح هذا البرنامج سيساهم مساهمة فعالة في التعريف بثقافة البلدين وتعزيز العلاقات الثقافية والفنية والاجتماعية.

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