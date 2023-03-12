الخارجية الإيرانية: الاتفاق مع السعودية يحقق المصالح المشتركة للبلدين

طهران-سانا

أكدت إيران أن الاتفاق مع السعودية يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين ودول أخرى في المنطقة.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم: إن الحكومة الإيرانية أثبتت عبر اتفاق بكين أن لديها إرادة حقيقية وجادة لتحقيق مصالح الشعب الإيراني، وإنها مستعدة لتوظيف الفرص والإمكانات الإقليمية لتعزيز السلام والاستقرار الشامل.

وأضافت الخارجية: “من خلال هذه المبادرة أظهرت حكومة إيران عزمها الجاد في اتجاه تأمين مصالح الشعب الإيراني والدول الإسلامية وأصدقائها وجيرانها في المنطقة، وكذلك استخدام القدرات الإقليمية نحو تحقيق وتعزيز السلام والاستقرار الشاملين وتأمين المصالح المشتركة والجماعية لحكومات ودول المنطقة”.

وأعربت الخارجية الإيرانية عن ثقتها بدور هذا الاتفاق وآثاره الإيجابية في تأمين المصالح المشتركة لشعبي إيران والسعودية ودول أخرى في المنطقة.

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