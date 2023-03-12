الوفود الشبابية العربية المشاركة في الملتقى التضامني مع سورية تزور دار الأسد وتشاهد عرضاً لفيلم “دم النخل”

دمشق-سانا

ضمن فعاليات الملتقى الشبابي العربي التضامني الذي يستضيفه الاتحاد الوطني لطلبة سورية ومنظمة اتحاد شبيبة الثورة، زارت الوفود الشبابية العربية مساء اليوم دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق واطلعت على المسارح والقاعات التي تحتضن الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، إضافة إلى مشاهدة عرض لفيلم “دم النخل” الذي يوثق مشاهد من الحرب الإرهابية على سورية والدمار الذي طال الحضارة والآثار السورية.

وتحدث مدير عام دار الأسد للثقافة والفنون أندريه معلولي في كلمة له عن صمود الدار خلال فترة الحرب، حيث بقيت أبوابها مفتوحة وتقدم الثقافة بكل أنواعها من مسرح وموسيقا وسينما وفن تشكيلي وفن مسرحي راقص، وذلك رغم اعتداءات التنظيمات الإرهابية والقذائف التي كانت تنهال على الدار وراح ضحيتها شهداء من مرتاديها والعاملين فيها، مبيناً أن النشاطات بقيت مستمرة بشكل أكبر من السابق، تأكيداً على أن ثقافة الحياة هي الشيء الوحيد الذي يقف في وجه ثقافة الموت والإرهاب.

ولفت معلولي إلى أن فيلم “دم النخل” للمخرج نجدة اسماعيل أنزور والكاتبة ديانا كمال الدين يحكي الحقائق التي عاشها أبناء الشعب السوري خلال الحرب كما هي والتي من المهم أن يطلع الجمهور العربي عليها ليعرف الحقيقة كما جرت على أرض الواقع، وليس كما تم تزييفها وفبركتها عبر الإعلام المعادي، منوهاً ببطولات الجيش العربي السوري التي أظهرها الفيلم والمواقف الشجاعة التي أبرزها لعالم الآثار السوري الشهيد خالد الأسعد في مواجهة قاتليه من تنظيم (داعش) الإرهابي وفضح ممارساته الإجرامية بحق البشر والحجر في مدينة تدمر الأثرية.

وكانت الوفود الشبابية العربية زارت صباح اليوم المتحف الوطني بدمشق، واطلعت على المقتنيات الأثرية الموجودة بأقسامه وحديقته التي تمثل مختلف مراحل الحضارة السورية.

يذكر أن وفودا شبابية عربية تضم 92 شاباً وشابة من عشر دول عربية وصلت إلى دمشق أمس الأول للمشاركة في فعاليات الملتقى الشبابي التضامني تحت عنوان “معاً لإنهاء الحصار والعقوبات الظالمة على سورية”.

هيلانه الهندي ورحاب علي

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