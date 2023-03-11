“ضحكتكم أمانة”… مبادرة لمساعدة الأطفال على تخطي الآثار السلبية للزلزال في اللاذقية

اللاذقية- سانا

استهدفت المبادرة التي أطلقها فريق “ضحكتكم أمانة” التطوعي نحو 500 طفلاً وطفلة من المتضررين من الزلزال، المقيمين في عدد من القرى ومراكز الإيواء في جبلة واللاذقية.

أنشطة تفاعلية ترفيهية وهدايا وحقائب مدرسية وقرطاسية وألعاب حملها الفريق التطوعي في جعبته قادماً من دمشق، بهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال وإخراجهم من حالة الخوف والذعر التي سيطرت على حياتهم، بعد التجربة المؤلمة التي عاشوها يوم الزلزال في السادس من شهر شباط الماضي.

وأوضحت الشابة يارا علي المنسق العام للمبادرة في تصريح لمراسلة سانا أن أولى محطات الفريق كانت مركز الإيواء في قرية بيت ياشوط بريف جبلة، تلاه لقاء عدد من الحالات الفردية بينهم ذوو احتياجات خاصة ومتلازمة داون في مطعم النبع بصنوبر جبلة قبل التوجه إلى مركز الإيواء في شاطئ النخيل باللاذقية، وذلك بعد التنسيق مع مكتب الأمانة السورية للتنمية وجمعيتي رعاية الطفولة والصواري.

وأضافت علي: إن المبادرة تعنى بالأطفال بشكل أساسي وتهدف إلى تفعيل مشاركة الطفل في تقديم الدعم النفسي، من خلال إعطائه لعبة لطفل آخر متضرر من الزلزال، وبالتالي خلق حالة إيجابية بين الأطفال من مختلف المحافظات السورية ونشر ثقافة العطاء وتعزيز القيم الإنسانية وأهمية التكافل الاجتماعي لدى الأطفال غير المتضررين.

بدورها أشارت المتطوعة آلاء الفرخ إلى أن البرنامج الترفيهي تضمن فقرات غنائية وألعاب خفة ومسابقات، بمشاركة عدد من الشخصيات الكرتونية المحببة لتحفيز الأطفال على التفاعل والتخلص من مشاعر الحزن والاكتئاب التي باتت ترافقهم منذ وقوع الكارثة.

محمد علي مؤسس فريق بيت ياشوط التطوعي أشار إلى التعاون والتنسيق عالي المستوى مع فريق “ضحكتكم أمانة” لتزويدهم بقوائم الأطفال المتضررين وجميع البيانات اللازمة لضمان الوصول إلى جميع المستهدفين.

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