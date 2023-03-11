تشكيلة واسعة من الأعمال اليدوية في بازار أكاسيا الثامن في حمص

حمص-سانا

مشغولات يدوية منوعة وقطع فنية وتحف عديدة ضمها بازار أكاسيا في دورته الثامنة الذي افتتح مساء اليوم في صالة طارق بحي الملعب البلدي، وبتنظيم مجمع لمسة حمصية بالتعاون مع غرفة تجارة حمص.

البازار الذي يهدف إلى دعم مشاريع المرأة وتسويق المنتجات أقيم احتفالاً بأعياد آذار (الأم والمعلم والمرأة) وشهد في يومه الأول توافد مئات الزوار للحصول على ما يحتاجونه، حيث يضم تشكيلة متنوعة من المنتجات اليدوية، تشمل قطع كروشيه وصابوناً وتطعيم القطع النحاسية وعطورات وجلديات وأكسسوارات وغيرها، أبدعتها أيادي السيدات المشاركات.

وأشار رائد السنكري مشرف مجمع لمسة حمصية في تصريح لمراسلة سانا إلى أن البازار هو في موسمه الثامن على التوالي، وهو بمناسبة أعياد الربيع ويجمع بين الأعمال اليدوية لنحو 50 سيدة وجمعيات خيرية ويستمر ثلاثة أيام، وذلك بهدف عرض منتجات السيدات وإدخالهن سوق العمل.

بدوره بين إياد السباعي رئيس غرفة تجارة حمص أن البازار هو لدعم المشاريع الصغيرة والتعريف بها، وبمناسبة أعياد آذار ولعرض المنتجات بأسعار مقبولة نوعاً ما بالرغم من ارتفاع كلف الانتاج، مؤكدا استمرار الغرفة بدعم المشاريع مالياً، وأيضاً من خلال تأمين التواصل بين أصحابها والتجار.

وأوضحت الشابة لين تلاوي طالبة هندسة غذائية أن مشاركتها جاءت من خلال مشروعها المختص بالشموع والديكورات الاسمنتية، مؤكدة إصرارها على المشاركة بالبازارات، كونها تقدم الدعم للشباب وزيادة المردود المادي والتعريف بالمشاريع.

فيما أعربت نورة الحافظ التي تشارك هي ووالدتها وشقيقتها من خلال جناح ضم أشغالاً يدوية من الميلان، إضافة إلى إكسسوارات يدوية عن سعادتها بهذه المشاركة، كونه لا يوجد لديها محل ويتم تسويق بضاعتها عن طريق البازارات والمعارض وقد حظيت بإقبال جيد.

ولفتت روعة شيخ سليمان إلى أن مشاركتها من خلال جناح للقطنيات والجينزات وكل ما تحتاجه العائلة وهدايا للمناسبات القادمة، منوهة بالتعاون الكبير من قبل غرفة التجارة ودعمهم في تسويق منتجاتهم.

وأشارت هويدا السباعي إلى أن مشاركتها بالبازار هي من خلال الأعمال اليدوية وأن البازار هو فرصة لها للتعارف لكون مشروعها جديداً.

وأعربت سوزان النكدلي عن سعادتها بتكرار مشاركتها بالبازار من خلال الأعمال والتحف الفنية التي صنعتها من النحاس والحجر والكريستال والعقيق، فيما بينت الشابة آية باشات أن مشاركتها من خلال الصمديات المنوعة.

صبا خيربك

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