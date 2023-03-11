وفاة شخص جراء حادث سير على أوتستراد حماة الرقة

حماة-سانا

توفي شخص وأصيب طفل بجروح خطيرة جراء حادث سير وقع مساء اليوم على أوتستراد حماة الرقة، عند مفرق قرية المالحة التابعة لمنطقة سلمية.

وذكر مصدر في منطقة سلمية في تصريح لمراسل سانا أن الحادث نجم عن تصادم سيارة سياحية مع دراجة نارية على طريق عام الرقة حماة، ما أدى إلى وفاة سائق الدراجة، وإصابة طفل كان بجانبه على متن الدراجة بجروح خطيرة.

ولفت المصدر إلى أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة من سائق السيارة، وعدم انتباه سائق الدراجة، حيث تم توقيف سائق السيارة وتنظيم الضبط اللازم.

بدوره بين مدير مشفى سلمية الوطني الدكتور أسامة ملحم في تصريح مماثل أنه وصل إلى مشفى سلمية الوطني جثمان شاب متوفى، وطفل بالغ من العمر 8 سنوات تعرض لجروح بليغة، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له.

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