طقس الغد: الحرارة أعلى من معدلاتها والجو سديمي مغبر في عدد من المناطق

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً مغبراً في المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة والبادية والجنوبية الشرقية، وخلال ساعات المساء والليل تصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية والشرقية.

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة مع هبات شديدة على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …